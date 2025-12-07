El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca muy nuboso, aunque habrá momentos en que se despeje ligeramente, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas más cálidas, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 91% al final del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la niebla será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:06. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Sin lluvias a la vista, los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo y sin interrupciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.