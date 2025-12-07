El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, La Rinconada se despertará bajo un manto de niebla y bruma que dominará la mañana. Desde las primeras horas, la visibilidad se verá reducida, con condiciones de niebla persistente hasta el amanecer. A medida que avance la jornada, la bruma comenzará a disiparse, pero no se espera que desaparezca por completo hasta bien entrada la tarde.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 8 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento será ligero, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Este viento, aunque suave, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:05, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la niebla podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse por la zona.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, con temperaturas agradables en la tarde y un ambiente seco. La niebla y la bruma matutina darán paso a un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la jornada, aunque se aconseja estar atentos a las condiciones de visibilidad al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.