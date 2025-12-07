El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con nubes, lo que dará paso a una bruma persistente que se mantendrá hasta el amanecer. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo seguirá mostrando un aspecto nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a medianoche y descendiendo a 8 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% y alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas. Esto contribuirá a la sensación de frescor y puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que mejorará la sensación térmica en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este a velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, cuando el viento podría alcanzar hasta 20 km/h. Esto puede aportar un ligero alivio a las temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente al atardecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, con mínimas que rondarán los 4 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche fresca y tranquila en Puente Genil.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.