El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por condiciones mayormente cubiertas y brumosas durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, las condiciones mejorarán, y el sol hará su aparición, aunque todavía se prevén algunos intervalos de nubes. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la disminución de la humedad relativa, que se espera que baje del 94% en la mañana al 61% en la tarde, proporcionará un ambiente más agradable para los habitantes de la localidad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad mejorará significativamente después de las primeras horas, lo que facilitará la movilidad y las actividades diarias.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 17:58. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 5 grados al final del día. En resumen, el 7 de diciembre en Priego de Córdoba se presenta como un día frío pero mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural y las tradiciones locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.