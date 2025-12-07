El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado de cielo cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 6 y 8 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 69% y el 83% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones por el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos del norte predominantes pueden traer consigo un aire más fresco, acentuando la sensación de frío en la población.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, con la combinación de la humedad y el viento, la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real. Hacia el final del día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose alrededor de los 7 grados por la noche.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que varían entre los 6 y 14 grados , sin precipitaciones y con vientos moderados que podrían intensificar la sensación de frío. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.