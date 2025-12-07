El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., la niebla será la protagonista, lo que podría limitar la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será bien recibido, ya que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que es característico de la niebla. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 70% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día sin lluvias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera después del ocaso, que ocurrirá a las 18:02.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente despejado después de la niebla matutina, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.