El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera alrededor de las 7 de la mañana, aunque la nubosidad seguirá siendo predominante. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La nubosidad se mantendrá alta durante gran parte del día, con cielos cubiertos y muy nubosos en las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa que el cielo se despeje gradualmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Esto será especialmente notable entre las 12 y las 18 horas, cuando se prevé que el cielo esté mayormente despejado, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se prevén condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y relativamente agradable, especialmente en las horas de sol.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentará un día con niebla matutina que dará paso a cielos despejados por la tarde, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones iniciales de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.