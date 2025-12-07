El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las horas posteriores.

La temperatura experimentará ligeras fluctuaciones, comenzando en 12 grados a medianoche y descendiendo a 11 grados hacia las 3 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana, se espera que la temperatura baje a 10 grados, alcanzando un mínimo de 9 grados entre las 7 y 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% a medianoche y alcanzando un 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 71% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto permitirá que los habitantes de Osuna disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, aunque la presencia de niebla y bruma en las primeras horas podría afectar la visibilidad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con un regreso a cielos despejados. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente nuboso, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.