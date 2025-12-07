El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, pero a medida que avanza la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a niveles más cómodos a lo largo del día, con un 69% previsto para la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío matutino.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier bruma que pueda formarse en las primeras horas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 18:04, momento en el cual el cielo se irá oscureciendo, pero se espera que las condiciones se mantengan estables y sin cambios significativos en la temperatura o la humedad.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.