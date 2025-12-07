El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A partir de las 9:00 a.m., la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas en Montilla oscilarán entre los 7 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 y descendiendo a 7 grados a las 8:00 a.m. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados a las 1:00 p.m. y manteniéndose en torno a los 12 grados por la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados a las 11:00 p.m.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 86% por la tarde y bajando a un 88% al final del día. Esto sugiere que, aunque la niebla se disipará, el ambiente seguirá siendo algo húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m., alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

En resumen, el día se presentará con un inicio nublado y brumoso, seguido de un tiempo más despejado y templado por la tarde, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.