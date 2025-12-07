El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una transición hacia cielos más despejados a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará nuboso, con una descripción que indica un ambiente muy cubierto, especialmente en las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, se espera que el cielo comience a despejarse, alcanzando momentos de sol en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, mientras que a medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 66% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, predominando de dirección noreste, y se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 11 km/h hacia las 16:00 horas. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

En resumen, el día en Moguer se presenta como una jornada mayormente nublada al inicio, con un gradual despeje hacia la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol que se asomará en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.