El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96% a medianoche y manteniéndose en torno al 99% hasta la 1:00 AM. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 85% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Por la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

El orto se producirá a las 08:17, y el ocaso se espera para las 17:57, lo que significa que los días comienzan a acortarse conforme nos adentramos en el invierno. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para pasear por Martos, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, con condiciones ideales para disfrutar de la belleza de esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.