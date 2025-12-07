El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El 7 de diciembre de 2025, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con un pronóstico que indica una transición a condiciones más despejadas a lo largo del día. Durante las primeras horas, la nubosidad será notable, con un estado de cielo que se describe como "cubierto" en los periodos de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se aclare, especialmente en la tarde, donde se prevén momentos de "poco nuboso" y "despejado".

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 18 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en las primeras horas y bajará a niveles más cómodos, rondando el 66% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma y la niebla podrían ser un factor en las primeras horas, especialmente en la madrugada, lo que podría afectar la visibilidad.

El viento será moderado, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al atardecer.

La salida del sol está programada para las 08:22, y el ocaso será a las 18:04, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Marchena y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.