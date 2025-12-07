El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una temperatura que ronda los 10 grados . La humedad relativa se mantiene en un 100%, lo que genera una sensación de frío y puede contribuir a la formación de bruma y niebla en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo pase de estar cubierto a poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados. La bruma y la niebla, que han sido características de la mañana, comenzarán a disiparse, permitiendo que la visibilidad mejore. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alcanzando un 93% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 16 km/h provenientes del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 11 grados. El cielo volverá a cubrirse, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 91% hacia el final del día. A pesar de que no se prevén precipitaciones, la alta humedad podría generar la sensación de un ambiente más frío.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y relativamente agradable durante las horas de sol.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día con un inicio cubierto y húmedo, que dará paso a un ambiente más despejado y cálido por la tarde, antes de regresar a condiciones más nubladas por la noche. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, especialmente durante las horas centrales, cuando las temperaturas son más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.