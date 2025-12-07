El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se prevé que el cielo esté muy nuboso, con una descripción que indica una notable presencia de nubes. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 84% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 7 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el aumento de la temperatura, hará que el tiempo sea más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para salir y disfrutar del entorno.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre. La combinación de un cielo poco nuboso, temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.