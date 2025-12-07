El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La niebla persistirá hasta las 9:00 a.m., por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados a las 12:00 p.m. y subiendo hasta los 18 grados en la tarde.

El viento soplará de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría ser más perceptible en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m., cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. A partir de las 4:00 p.m., el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que la tarde se sienta más tranquila.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo de las 24 horas. Esto significa que los residentes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 10:00 p.m. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, con un ocaso programado para las 6:03 p.m. La combinación de temperaturas frescas y un cielo despejado hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre con abrigo, dado que las temperaturas pueden sentirse más frías con la disminución del viento.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un leve aumento de temperatura y un cielo cubierto, pero sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.