El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Linares se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas particularidades que merecen atención. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la ciudad y sus alrededores. Este fenómeno se mantendrá hasta las 9 de la mañana, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar las luces de cruce para mejorar la visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados durante las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que rondarán los 2 a 5 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y aumentando su intensidad, alcanzando hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, con un 0% de probabilidad de precipitaciones en todas las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de Linares disfruten de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad en la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 17:54. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 9 grados . La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como un día mayormente tranquilo, con niebla en la mañana, temperaturas frescas y un cielo que se despejará a medida que avance el día. Se recomienda disfrutar de las horas de sol y estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.