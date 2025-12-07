El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia las 16:00 horas.

El estado del cielo será variado, comenzando con un cielo poco nuboso durante la madrugada y la mañana, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos que podrían persistir hasta la noche. A pesar de esta variabilidad, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en la mañana y al caer la tarde. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 16 km/h.

Los momentos más soleados se concentrarán en las primeras horas del día, lo que podría ser ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, ya que las temperaturas matutinas serán frescas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y aunque no se esperan lluvias, el cielo cubierto podría limitar la cantidad de luz solar directa.

En resumen, el día en Lepe se presenta como una jornada fresca y mayormente nublada, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Ideal para disfrutar de un paseo, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo a medida que se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.