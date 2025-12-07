El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Lebrija se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 8 de la mañana, con temperaturas que comenzarán a elevarse ligeramente, alcanzando los 10 grados . La bruma se disipará gradualmente, permitiendo que el sol brille en el cielo despejado a partir de las 11 de la mañana. Durante las horas centrales del día, se espera un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 58% en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 2 km/h, aumentando gradualmente a 13 km/h hacia el mediodía y alcanzando picos de hasta 26 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 73% hacia el final del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una jornada agradable y soleada. Los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de lluvias. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas volverán a descender, pero en general, se espera un día favorable para disfrutar de la belleza de la localidad.

