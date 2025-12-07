El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de la tarde, la situación se mantendrá estable, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando picos del 94% a las 2:00 AM, pero se espera que disminuya a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se espera en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.