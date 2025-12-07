El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un panorama mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, y esta tendencia se mantendrá durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad continúe, con momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17 horas, con valores que podrían llegar a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia del viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay un ligero riesgo de lloviznas en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de entre 2 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad alcance hasta 11 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro, con el ocaso previsto para las 18:10. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a última hora del día.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un leve riesgo de lloviznas. La alta humedad y el viento del norte contribuirán a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, se espera una ligera mejora en las condiciones, permitiendo disfrutar de un final de jornada más despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.