El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados. Sin embargo, a partir de las 03:00, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Este fenómeno se mantendrá hasta las 08:00, cuando la bruma comenzará a disiparse, aunque el cielo seguirá cubierto.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados a las 16:00. Las condiciones de cielo despejado se mantendrán desde las 11:00 hasta las 18:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro del tiempo nublado de la mañana. La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 66% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento moderado ayudará a dispersar un poco la humedad acumulada, aunque no será suficiente para eliminar por completo la sensación de frescor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día se presentará fresco y mayormente cubierto, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos despejados durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.