El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, que persistirá durante gran parte del día.

Las temperaturas en Écija oscilarán entre los 8 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en la madrugada y bajará gradualmente hasta un 57% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia del viento.

El viento soplará predominantemente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A pesar de que el viento no será excesivamente fuerte, su dirección y velocidad contribuirán a un ambiente más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Écija disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones al conducir durante las primeras horas debido a la niebla.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad. En resumen, Écija experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.