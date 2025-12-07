El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados, lo que podría ofrecer un respiro a quienes busquen salir a disfrutar del aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 76% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, podría aportar un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 17 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvia, combinada con las temperaturas moderadas, sugiere que será un buen día para pasear por el municipio o disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los vientos del noreste aportarán un ligero frescor, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente durante las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.