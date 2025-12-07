El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas particularidades que los ciudadanos deben tener en cuenta. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la ciudad y sus alrededores. Este fenómeno se mantendrá hasta las primeras horas de la tarde, con visibilidad reducida que podría complicar el tránsito en las vías principales. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y reducir la velocidad.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, especialmente durante la mañana, con un ligero aumento en la temperatura. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será bien recibido, ya que permitirá que los cordobeses disfruten de un ambiente más cálido después de la frescura matutina.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto generará un ambiente más agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a sorpresas climáticas. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que el sol brille en la tarde, aunque con algunas nubes dispersas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando hasta 12 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En resumen, Córdoba experimentará un día caracterizado por la niebla matutina, seguido de un cielo nublado que dará paso a un ambiente más cálido y despejado por la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones iniciales de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.