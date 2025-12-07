El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera un cielo muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío y podría generar incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., el cielo se tornará poco nuboso, y las temperaturas alcanzarán los 9 grados. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el día se sienta un poco más fresco y agradable. Sin embargo, la niebla persistirá en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 4:00 p.m. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. La humedad relativa disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 70%, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 15 km/h, predominando del norte-noroeste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 10:00 p.m. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 6:06 p.m. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que será un buen momento para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas debido a la niebla. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día variado, comenzando con cielos nublados y niebla, pero con una mejora notable hacia la tarde, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.