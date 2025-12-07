El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El 7 de diciembre de 2025, Cartaya se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día la nubosidad aumente en ciertos momentos. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La nubosidad se incrementará, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los cartayeros disfruten de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 11 km/h en la tarde, aunque seguirá siendo un viento moderado.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento. La nubosidad se mantendrá en niveles moderados, con momentos de cielo cubierto, pero sin llegar a ser muy nuboso. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar algunas brumas en las primeras horas del día.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y para la noche se espera que se sitúe en torno a los 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 100% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:11, lo que proporcionará un día con aproximadamente 9 horas y 42 minutos de luz solar. En resumen, el 7 de diciembre en Cartaya se presentará como un día fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.