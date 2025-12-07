El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla persistente, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados durante las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que pasará del 100% en la mañana a niveles más cómodos en la tarde, rondando el 74% hacia las 4:00 p.m.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 6:04 p.m. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente propicio para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.