El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica que el aire estará bastante cargado de humedad, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan, aunque se prevén algunas mejoras en la visibilidad. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia continua de nubes y la humedad en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevé que las condiciones de niebla persistan en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas del día. La niebla puede afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17 grados , pero con un viento suave del noreste que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente húmedo y nublado. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del ambiente húmedo.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas. Los cielos permanecerán mayormente nublados, y la visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 8 y 17 grados , y una alta humedad que podría generar niebla en ciertos momentos. Sin lluvias a la vista, será un día ideal para actividades en interiores, aunque se podrá disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre con precaución ante la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.