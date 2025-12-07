El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, las condiciones mejorarán, y se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas máximas de hasta 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Cabra disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de niebla y bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente contemplar el firmamento.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.