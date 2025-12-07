El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará bajo un cielo que alternará entre bruma y niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

A medida que avance la mañana, la situación mejorará gradualmente. A partir de las 09:00, se espera que el cielo se despeje, dando paso a un día mayormente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bien recibido, especialmente después de las frescas mañanas de diciembre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más agradable. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 62% hacia las 16:00, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan alrededor de las 11:00, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. En resumen, hoy será un día favorable para disfrutar de las actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo que mejorará a medida que avance el día.

