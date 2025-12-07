El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, pasando a un estado poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados, y no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente algo fresco.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 16:00 horas. El cielo seguirá presentando intervalos de poco nuboso a despejado, lo que permitirá que el sol brille en algunos momentos, aunque la bruma y la niebla matutina podrían persistir en ciertas áreas. La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 68% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación más cómoda a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia las horas centrales del día, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría aportar un ligero alivio a las temperaturas más frescas.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y fresco. La puesta de sol está prevista para las 18:06, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Bormujos.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente seca y fresca, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas. Los residentes deben prepararse para un tiempo cambiante, pero en general, será un día agradable para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.