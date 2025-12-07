El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada para garantizar la seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con un aumento gradual de la temperatura que alcanzará los 15 grados hacia la tarde. Las condiciones serán mayormente poco nubosas, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. Sin embargo, se prevé que algunas nubes ligeras permanezcan en el cielo, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados , proporcionando un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 9 grados , y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para la observación de estrellas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día con niebla en la mañana, seguido de un tiempo más despejado y templado en la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la precaución necesaria en las primeras horas del día debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.