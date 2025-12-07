El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El 7 de diciembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará ligeramente, alcanzando momentos de cielo nuboso, especialmente durante la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 8 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 76% por la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del noroeste con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo del día, las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las horas centrales, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden resultar frescas, especialmente por la noche. La salida del sol se producirá a las 08:16 y el ocaso será a las 17:54, lo que proporciona un tiempo razonable de luz diurna para disfrutar de las actividades diarias.

En resumen, el día en Baeza se presentará como un día fresco y mayormente despejado, con algunas nubes que no afectarán la estabilidad del tiempo. Sin lluvias a la vista y temperaturas agradables durante el día, será una jornada propicia para disfrutar del entorno y de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.