El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en las primeras horas y descenderán a 8 grados hacia la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente en las horas centrales. Para el mediodía, la temperatura alcanzará los 14 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 95% y bajando gradualmente a un 68% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados. A lo largo del día, el viento variará en dirección, pero se mantendrá mayormente del sur y sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas caerán a 9 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.