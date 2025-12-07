El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad al aire libre. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque disminuirá ligeramente, se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando a un 73% por la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica algo más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga moderada, lo que podría generar una ligera brisa, pero sin condiciones adversas que afecten la estabilidad del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades en interiores o para aquellos que prefieren evitar la lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 17:56, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla y nubes, ofrecerá momentos de claridad a medida que avanza la jornada. La combinación de temperaturas frescas y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

En resumen, Andújar experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas, sin riesgo de precipitaciones. La atención debe centrarse en la visibilidad reducida durante las primeras horas, mientras que el resto del día se presentará como una oportunidad para disfrutar de actividades en un ambiente seco y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.