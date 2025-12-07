El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 90% a media mañana y bajando gradualmente hasta el 63% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las condiciones podrían ser más agradables hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los almonteños podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente a medida que avance el día. A la tarde, se espera que el viento sople del noreste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la noche, donde se espera que el cielo se mantenga poco nuboso. La puesta de sol ocurrirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados, sin precipitaciones y con vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre con abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.