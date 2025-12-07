El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes aumenten, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 7 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde, donde se prevé que la máxima se sitúe en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que hacia el final del día, alrededor de las 18:10, el cielo comience a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros se asomen entre las nubes. Esto podría ofrecer una vista agradable del ocaso, aunque la temperatura comenzará a descender nuevamente.

En resumen, Aljaraque experimentará un día fresco y mayormente nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un ambiente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigo ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.