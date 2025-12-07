El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados . La bruma persistirá hasta el mediodía, pero se espera que a partir de la tarde, el cielo se aclare gradualmente, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día, lo que proporcionará un alivio ante el frío matutino.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, especialmente en la tarde cuando el tiempo se tornará más agradable.

El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h, predominando del noreste. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, el viento se mantendrá en torno a los 5-6 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado.

La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde despejada y agradable. Los residentes de La Algaba deben prepararse para un día que, aunque inicia con condiciones adversas, promete mejorar notablemente, ofreciendo un tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.