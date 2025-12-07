El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con un inicio de jornada marcado por la presencia de niebla. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla persistente, que se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que esta niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5 y 6 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 74% por la tarde. Esto facilitará una mayor comodidad en el ambiente, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de forma moderada, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, predominando de dirección sur y sureste. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a que las condiciones sean agradables para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

En resumen, el 7 de diciembre en Alcalá la Real se presentará como un día mayormente despejado tras la niebla matutina, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el sol y el tiempo fresco que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.