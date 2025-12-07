El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones debido a la niebla, especialmente en las zonas periféricas y rurales.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol comience a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bienvenido, ya que la sensación de frío matutino se disipará gradualmente.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo a un 67% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos poco nubosos hará que el día sea agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un poco de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades en el parque o paseos por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente cubierto con niebla en la mañana, seguido de un cielo poco nuboso y temperaturas agradables por la tarde. Con un viento ligero y sin lluvias, será un día propicio para disfrutar de la belleza de la localidad.

