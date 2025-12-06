El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la presencia de niebla y bruma, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta la mañana. Se espera que la temperatura oscile entre los 11 y 13 grados , lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que es característico de las condiciones de niebla.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto y nublado, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 80% por la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades de hasta 6 km/h, que podrían aumentar ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 9 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá que los habitantes de El Viso del Alcor realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, pero se espera que las nubes altas permitan la entrada de algo de luz solar, lo que podría hacer que la tarde sea más agradable. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas más agradables hacia la tarde.

En resumen, El Viso del Alcor experimentará un día de niebla matutina, seguido de un cielo nublado y temperaturas frescas, con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.