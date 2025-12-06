El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando se comenzará a despejar ligeramente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto durante gran parte del día, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino.

La probabilidad de precipitación es baja, con valores que no superan el 0% en las distintas franjas horarias, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Utrera realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 5 y 12 km/h, predominando de dirección noreste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar un ambiente más frío y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Utrera experimentará un día de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con niebla en las primeras horas y un leve aumento en la temperatura durante la tarde. Las condiciones climáticas son ideales para actividades en interiores, mientras que los que salgan a la calle deben abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.