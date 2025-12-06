El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero aumento a 11 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, aunque se espera que la probabilidad de precipitaciones sea baja, con un 55% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 92% por la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero efecto de enfriamiento. A medida que el día progrese, el viento se tornará más suave, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un inicio con niebla y cielos cubiertos, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida y que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.