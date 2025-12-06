El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, alrededor del 94%. El viento será ligero, predominando del norte-noreste con velocidades que no superarán los 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin probabilidades de precipitación. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad continuará disminuyendo, situándose en torno al 75%, lo que permitirá una sensación más cómoda en comparación con las horas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará de nuevo, llegando al 100% en las últimas horas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla una vez más. El viento se mantendrá ligero, con ráfagas que no superarán los 10 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila y silenciosa.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados . Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida y que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.