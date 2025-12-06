El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente de nubes densas que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste con una velocidad de 9 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas centrales, el viento cambiará a dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Esto sugiere que, aunque habrá algo de brisa, no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades diarias.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 19 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El orto se producirá a las 08:23 y el ocaso a las 18:06, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. En resumen, San Juan de Aznalfarache experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores, con la certeza de que no habrá precipitaciones que interrumpan los planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.