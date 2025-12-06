El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por condiciones meteorológicas que invitan a la precaución, especialmente en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, la bruma y la niebla dominarán el paisaje, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación vehicular. Durante el periodo de la mañana, se espera que la niebla persista, especialmente entre las 1:00 y las 8:00, lo que podría generar situaciones de riesgo en las carreteras.

A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 10 y los 18 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 6:00, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, alcanzando hasta 18 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% en la mañana y bajará a un 76% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un respiro a la sensación de frío.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 8 km/h a las 00:00, y se mantendrán en torno a los 5 km/h durante la mayor parte del día. Esta brisa suave podría ser un alivio ante la humedad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes de La Rinconada realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan en las primeras horas de la mañana tomen precauciones debido a la niebla densa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la bruma comience a disiparse, permitiendo que el sol haga su aparición de manera intermitente. La jornada concluirá con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. En resumen, un día marcado por la niebla y la bruma en la mañana, seguido de un leve ascenso en la temperatura y condiciones más despejadas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.