El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El 6 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes continuarán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados durante las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de las 10 de la mañana, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con periodos de nubes altas que no permitirán que el sol brille con fuerza. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. En las horas más cálidas del día, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas frescas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán a 11 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un ambiente mayormente cubierto y fresco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparado para condiciones de visibilidad reducida durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.