El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2:00 p.m. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará de dirección norte a una velocidad de entre 8 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 1:00 a 7:00 a.m., aunque no se esperan acumulaciones significativas. A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones se mantendrán estables y sin eventos climáticos severos.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la estabilidad del tiempo. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 6:00 p.m. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique al caer la noche.

Al caer la tarde, el viento cambiará ligeramente, soplando desde el noreste a una velocidad de 3 a 4 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del frío. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, pero el cielo seguirá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 5:58 p.m.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados . Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.