El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 20% entre las 7 y las 13 horas, aunque sin indicios de tormentas. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución en áreas abiertas, especialmente durante las ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 17:58, marcando el inicio de un ambiente más frío y húmedo. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la noche.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con alta humedad y vientos moderados. Aunque no se prevén precipitaciones, es aconsejable estar preparado para un ambiente frío y húmedo, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.